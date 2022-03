Alcalde de Hatillo confirma que renunciará: 'Chely' Rodríguez revela batalla por su salud

“Hace más de un año mi salud se ha ido deteriorando. Me han diagnosticado varias condiciones y estoy recibiendo diálisis tres veces por semana. Esto me impide continuar realizando responsablemente y a tiempo completo mis funciones como mis constituyentes se merecen. Por eso he tomado la decisión de renunciar a mi cargo”, informó 'Chely' Rodríguez en un breve comunicado.