Tribunal Federal desestima demanda de Ferries del Caribe contra Wanda Vázquez

La Secretaria interina de Justicia, Inés Carrau Martínez informó que el jueves 17 de diciembre el Tribunal Federal de Puerto Rico en el caso de American Cruise Ferries y la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced el Juez Daniel R. Domínguez determinó que no procedía el injunction preliminar de la demanda y concedió la desestimación de la misma.

American Cruise Ferries, empresa conocida como Ferries del Caribe solicitó un remedio de injunction preliminar y solicitaron daños por no poder operar en la ruta de Puerto Rico a República Dominicana y República Dominicana a Puerto Rico. Esta empresa alegaba que la Gobernadora paralizó sus operaciones, cuando American Cruise Ferries tenía un acuerdo de entendimiento con el Departamento de Salud para un protocolo que permitiera continuar operando la ruta mencionada, no obstante, no contaban con un permiso de atraco. Durante la vista de injuction preliminar, celebrada 2 de diciembre se vieron varios testimonios entre ellos el de la epidemióloga del Estado, Dra. Miriam Ramos.