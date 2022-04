Guerra Civil en la Pava: Serias acusaciones entre líderes del Partido Popular Democrático

“Yo no tengo ningún tipo de problema con él, somos gente de pueblo y hemos venido de abajo, hemos trabajado para el sector público luego de tener éxito en el sector privado, pero uno no puede estar secuestrado por las aspiraciones personales y creo que él malinterpretó todo porque yo no lo ataqué, sólo comuniqué lo que el pueblo decía ya que yo también formo parte de Arecibo, no olvidemos que Dorado es parte del distrito de Arecibo”, finalizó.