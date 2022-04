Se intensifica el conflicto en el PPD a tres semanas de anunciar el Pacto de Paz Popular

“La emprendió en contra mía, nos vemos en la junta de gobierno y los tribunales porque me deben de probar las cosas, él dice que ha escuchado muchas cosas pues yo también yo he escuchado y no tengo evidencia para poder sustentarlo, yo no puedo afirmarlo aquí pero lo he escuchado, no tengo prueba de si vende drogas, lava dinero, ya tendrá que rendir cuentas con papá Dios, yo no puedo afirmar que eso es verdad, pero ahora que me lo pruebe y esto es paso a paso y nos vamos a ver allá”, destacó Narmito.