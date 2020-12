Administración de San Juan desconoce paradero de helicóptero, según Comité de Transición entrante

El municipio de San Juan no tiene conocimiento de la localidad ni el estado en que se encuentra un helicóptero donado a la Policía Municipal capitalina en el año 2011, trascendió este lunes en las vistas públicas de transición, marcada por la tensión.

Se informó que no se cuenta con ningún helicóptero en el inventario del municipio capitalino, aunque en el informe de transición de 2012, este aparece entre los bienes del ayuntamiento, ante lo que el Comité de Transición entrante ordenó una investigación.

La administración de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto alegó que se trata de “un helicóptero porque tiene forma de helicóptero, pero está inoperante y no tiene motor”.

Se desconoce en dónde se encuentra al momento y no se tienen detalles sobre el particular.

“Ese helicóptero tiene que aparecer y si se ha vandalizado, tienen que responder las personas que estuvieron a cargo de este. Hay que verificar si esa unidad se aseguró, si se puede hacer una reclamación al seguro y en caso de que se asegurara y no existía, entonces hemos estado pagando un seguro sin tener que pagarlo. Esto es alarmante”, aseguró el presidente del Comité de Transición entrante, el excontralor Manuel Díaz Saldaña.

A preguntas adicionales sobre este particular, la administración de la alcaldesa declinó a contestar debido a que, alegan, no cuentan con detalles adicionales y las dudas se aclararán en la Vista de Asuntos Legales.

Por otro lado, desde 2016 no se han pagado los días en exceso de licencia por enfermedad a la Policía Municipal de San Juan, ya que no existe una partida en el presupuesto para estos fines y al momento no hay un plan para pagar esa deuda, según se indicó.