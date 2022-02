Pierliuisi anuncia aumentos de salario para algunos trabajadores de la construcción pagados con fondos federales

“Es importante mencionar que no aplica a proyectos de municipios ni entidades no gubernamentales. El acuerdo laboral será requisito para licitar en una subasta relacionada a un proyecto piloto. Además, se aplicará a todos los trabajos cubiertos bajo la subasta adjudicada y no incluye ningún otro trabajo adjudicado bajo licitaciones anteriores o posteriores. Tampoco incluye contratos otorgados y ejecutados para trabajo de limpieza o remoción de escombros”, aclaró el gobernador de Puerto Rico.