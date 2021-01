Aeropuerto de Isla Verde realizará pruebas moleculares de coronavirus

Como parte de la Orden Ejecutiva actual, emitida por el gobierno, todo visitante tiene que llegar con una prueba negativa ya realizada dentro de un periodo de 72 horas, antes de su entrada. De no hacerlo, debe comprometerse a realizársela en un laboratorio local y, mientras no haya obtenido el resultado, se le requiere permanecer en cuarentena. De optar por no realizarse la prueba, tiene que someterse a una cuarentena de 14 días. Con esta iniciativa, aquellos que no se hayan realizado la prueba antes de llegar, podrán realizársela a su llegada en el mismo aeropuerto, una vez los centros de pruebas inicien sus operaciones. De igual modo, los viajeros que salgan de Puerto Rico con destino a otras ciudades podrán hacerse la prueba, previo a su salida en algunas de las siete facilidades de CMT Group Corp. alrededor de la isla o antes de abordar el avión, en uno de los centros que próximamente operarán en los terminales del aeropuerto.