PNP rechaza candidatura de Abel Nazario al Senado

“A las 9:11 pm acabo de recibir la notificación oficial del comité evaluador del PNP rechazando mi candidatura al Senado por acumulación. Como señalara desde el primer momento no entraré en una batalla legal con el partido a quien le dediqué 35 años ininterrumpidos de trabajo arduo y de respeto a la base política”, escribió Nazario.

“A todos mis amigos que me permitieron ser Presidente Estatal de la juventud, Alcalde de Yauco,Senador, Vice- Presidente del partido y al compañero Ricardo Rosselló que me permitió ser su sub secretario general por 2 años, gracias por ese enorme privilegio”, añadió.