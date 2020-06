Pareja busca asistencia del Gobierno para alimentar a su hijo de 7 meses y lo remueven de su hogar

"Estamos en una pandemia global, no me siento cómoda llevando a mi hijo a un hospital en este momento y definitivamente no por una libra y media" , manifestó Chinyere Osuji, madre del menor.

La mamá añadió que no quería darle fórmula al bebé debido a que lo alimentaba con leche materna . Además, señaló que en aquel momento cuando le removieron al menor, hasta su hogar llegó el Departamento de la Familia y agentes de la Policía, luego de que la madre le pidiera a los agentes que esperaran por su esposo que no estaba en la casa.

"Lamentablemente no hablo español con fluidez y definitivamente no hablo español lo suficiente como para poder hablar sobre asuntos legales. No me proveyeron un traductor, y el trabajador social que tenía no hablaba inglés con fluidez", expresó Osuji.