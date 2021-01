Ordenan cierre temporero de oficina central de Bomberos

"En el día de ayer, personal de mi oficina visitó varias dependencias adscritas a los Negociados que componen el DSP y me informaron de los hallazgos. Tras escuchar la información que recopilaron, visité hoy las oficinas centrales del Negociado del Cuerpo de Bomberos para conocer de primera mano sus condiciones y encontré un lugar que no es apto para que nuestros servidores públicos realicen sus funciones. Por tal razón, ordené el cierre del edificio y la reubicación de los empleados en otras oficinas del DSP, para que continúen con su trabajo en un lugar cómodo y sobre todo, que no atenta contra la seguridad de ningún compañero", destacó el funcionario.