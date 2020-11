Justicia no recomienda FEI contra Wanda Vázquez por la fallida compra de pruebas de coronavirus

“ Hoy recibimos la notificación oficial del Departamento de Justicia informando que no recomiendan la designación de un Fiscal Especial Independiente contra esta servidora. Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden", expresó.