Junta Universitaria acepta presupuesto presentado por el presidente de la UPR para el nuevo año fiscal

La propuesta de presupuesto no incluye aumentos en los costos de matrícula y cuotas para los estudiantes , incluyendo las escuelas laboratorio. Además, establece una asignación de $144 millones como aportación patronal al Sistema de Retiro de la UPR, una partida que casi duplica el promedio anual aportado durante los últimos 10 años. Asimismo, se incluye una contribución al plan médico de aproximadamente $50 millones de dólares, así como un incremento de hasta 3% en la nómina actual de docentes, por unidad.

“La propuesta presupuestaria que hemos presentado para el próximo año fiscal refleja la realidad de la Universidad de Puerto Rico. No obstante, continuamos trabajando incansablemente para generar ingresos nuevos y ahorros, mientras optimizamos nuestros procesos para lograr mayores eficiencias operacionales. Logramos presentar un presupuesto que considera las necesidades de los estudiantes ante el impacto del covid-19, por lo que no se incluyen aumentos de matrícula. Además, se equipara el costo del crédito de los estudiantes internacionales y no residentes en Puerto Rico con el de los alumnos locales”, destacó Haddock, quien a su vez agradeció el trabajo realizado por el Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria que desarrolló recomendaciones durante el proceso.