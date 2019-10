Johnny Méndez esperará informe de Ética para determinar si expulsará al representante Guillermo Miranda

Miranda, del gobernante Partido Nuevo Progresista -igual que Méndez-, fue protagonista el jueves, luego de que se hiciera pública una grabación entre él y una empleada de su oficina, identificada como Ivette Sierra Vivas, a la que regañó y consecuentemente dejó sin trabajo por no vender una libreta de rifas para recolectar fondos para su comité de campaña.

"Este es un asunto que está siendo atendido en la Comisión de Ética. La Comisión de Ética ha sido muy diligente en todo este proceso, le ha brindado el proceso a esta dama y obviamente los asuntos de la Comisión de Ética se discuten en la comisión, ahí no hay ninguna intervención del presidente", dijo Méndez en una entrevista radial con la emisora de radio WKAQ.

No obstante, Méndez afirmó que no le temblará el pulso "de llevar a cabo la acción que lleve la Comisión de Ética, pero yo no puedo brincar los procesos porque entonces estoy afectando el proceso".