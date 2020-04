Gobernadora anuncia nuevos beneficios por incapacidad para la Policía de Puerto Rico

Retroactivo al 1 de enero de 2020, los miembros de la uniformada contarán con nueva póliza de incapacidad mejorada a largo plazo que aumenta el actual seguro por incapacidad ocupacional y no ocupacional bajo la compañía MetLife.

El nuevo Plan de Beneficios por Incapacidad Prolongada (LTD) para los Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico, es administrado actualmente por la compañía MetLife y tiene como propósito sustituir parte de los ingresos perdidos por motivo de incapacidad y ayuda los empleados públicos a cubrir sus gastos esenciales de vida si se enferman o se lesionan y no pueden trabajar . Los policías elegibles, al igual que el resto de los empleados públicos, quedaron automáticamente inscritos en el Plan Básico, efectivo el 1ro de julio de 2013.

“Bajo la póliza actual, alrededor de 12,117 policías recibirían un 40% del salario hasta un máximo de $2,250 mientras dure la cubierta si se incapacitan. Ahora, con la nueva póliza mejorada, recibirán el 60% del salario hasta un máximo de $5,000 mientras dure la cubierta. También, bajo la póliza actual, tenían un máximo de cubierta por 7 años por Incapacidad No Ocupacional. La cubierta mejorada ahora será de un máximo de 15 años o hasta que el policía cumpla 62 años en casos de Incapacidad No Ocupacional, lo que ocurra primero. Además, la póliza mejorada ahora cubre hasta 18 meses por Incapacidad Ocupacional en lo que Retiro recibe, evalúa y emite una determinación sobre una solicitud de pensión por Ley 127-1958, ya que no queremos que durante ese proceso el policía quede desprovisto de ingresos. Esta cubierta mejorada se suma a la aprobación de la Ley 80-2019 que amplió los beneficios de Incapacidad ocupacional de los policías bajo la Ley 127-1958”, destacó Collazo.