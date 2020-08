Gobernadora acepta renuncia del secretario de Estado Elmer Román González

Parte de la carta de Román González a la primera ejecutiva dice: “Agradezco las encomiendas que usted me delegó. Responsabilidades que me dieron la oportunidad de liderar esfuerzos del gobierno, como respuesta ante las emergencias debido a los sismos en el área sur, una pandemia a consecuencia del COVID-19 y el reciente paso por nuestra isla de la tormenta tropical Isaías. Me llevo memorias significativas del Departamento de Estado que me recibió con los brazos abiertos, mi servicio a una gobernadora que por mandato constitucional asumió hace apenas un año retos enormes e inesperados. Muchas gracias, señora gobernadora, por la oportunidad de hacerme parte de ese capítulo de nuestra historia”.