Falta de personal en Ciencias Forenses provocó el retraso en identificar osamenta del joven desaparecido por tres años

"Mi hijo se desaparece en junio 14 del 2017, desde junio yo vengo aquí todo el tiempo, y el martes es que me entero que mi hijo estaba aquí", expresó Serrano Rivera.

Conte Miller explicó que no fue hasta el año pasado, cuando llegó una misión de patólogos y antropólogos forenses, que se pudo identificar la osamenta del joven desaparecido.

"Como parte de esa misión, examinan unas osamentas que no se habían podido examinar hasta ese momento, porque Puerto Rico no tiene un antropólogo forense. Toman las muestras de ADN de todas esas osamentas y las envían a una universidad en Estados Unidos que hace un ADN muy especial, que se hace cuando los cuerpos están en ese tipo de estado, y esa universidad toma un año y medio en lo que examina esa muestra y de esta manera es que se hace la vinculación con el ADN donado por la madre del fallecido y el AND de esa osamenta", detalló la comisionada.