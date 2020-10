Hallan muerto en un congelador a un joven que había sido reportado como desaparecido hace 3 años

“Mi hijo lleva tres años desaparecido, tres años buscándolo sin parar, tres años yendo a Forenses y siempre me decían q no estaba en Forenses y mi corazón de madre siempre me decía que estaba allí y hoy recibo esa llamada primero de Forensesy luego del agente para decirme q mi hijo apareció y nunca mi corazón me falló estaba en los “freezers” de Forenses hace tres años”, dijo la mujer identificada como Marilyn Serrano Rivera en su cuenta de facebook anoche.

“Siempre que yo solicitaba un ‘John Doe’ que ellos me daban allí, me enseñaban fotos y me decían que no era. Por tres veces me hicieron el ADN, por que yo reclamé tres cuerpos”, indicó la madre del joven Jonathan Negrón Serrano.