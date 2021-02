Departamento del Trabajo elimina varios puntos controvertibles

Al mismo tiempo el Titular de la Agencia detalló que la eliminación de estos puntos controvertibles representó el desembolso de $3,104,367.00. “Estos puntos controvertibles eliminados no representaban grandes problemas desde el punto de vista de seguridad, por esta razón es que autorizan su eliminación, sin embargo, otros no se pueden eliminar porque requieren información adicional o asistencia técnica por regulación federal”, dijo.

“Por norma general, los puntos controvertibles de renuncia y despidos por medidas disciplinarias no cualifican para recibir la compensación del Seguro por Desempleo, por lo que requiere un escrutinio mayor”, puntualizó. Los puntos controvertibles son alertas de seguridad que surgen cuando la solicitud que completa el reclamante contiene información inexacta, hasta tanto la misma no sea validada, el sistema detiene el pago de la compensación y no es acreedor de la misma.