Cierran la Comisión de Elecciones de Puerto Rico luego de que empleados dieran positivo por coronavirus

No descartan alterar el calendario electoral que fue trastocado al comienzo de la emergencia en la isla. La misiva asegura que la CEE tomó medidas para evitar el contagio como "entrevistas previas al personal para cerciorarse de que no tiene síntomas asociados al Covid-19; limpieza profunda y constante de las facilidades; establecimiento de un horario flexible y de día alternos; y se ha procurado que cada empleado esencial convocado tome sus medidas de precaución con el uso de mascarilla y guantes".

Sin embargo, no detalla que se le haya entregado a los empleados equipo para cubrirse o de limpieza. Por su parte, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Lind Orlando Merle Feliciano, confirmó que los empleados no tenían acceso a equipo protector, pues la agencia había hecho la compra de equipo, pero hasta la fecha no lo han recibido.