“El pueblo necesita saber dónde está y que se devuelva”: Wanda Vázquez sobre propiedad desaparecida de La Fortaleza

Luego de darse a conocer que dos tabletas fueron devueltas a la Fortaleza, como parte de los objetos desaparecidos, la gobernadora Wanda Vázquez reiteró que así se confirma su versión de que al momento de llegar a la mansión ejecutiva el equipo adquirido con fondos públicos no fue localizado.

Durante una actividad en Juncos, la mandataria dijo que la devolución de unas tabletas por parte de la novia de un exfuncionario del gobierno “corrobora lo que he dicho. Había una propiedad que no está allí, no está en Fortaleza y son propiedades comprada con fondos públicos y, si son compradas con fondos públicos, el pueblo de Puerto Rico necesita saber dónde está esa propiedad y que se devuelva”.