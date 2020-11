Departamento de Salud hace llamado para prevenir la diabetes en tiempos de coronavirus

“En medio de una pandemia cualquier cuadro clínico se puede complicar. Por eso, el llamado es a que acudan al médico para que se realicen una prueba de azúcar en la sangre y conozcan si tienen o no la enfermedad , de modo que puedan comenzar de inmediato a trabajar con ella”, enfatizó el también educador en salud.

La diabetes es una enfermedad crónica, de larga duración, que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no puede utilizarla de forma eficaz. La insulina es la encargada de regular la azúcar necesaria para producir la energía. Si la insulina no llega a las células se pierde la energía y el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.