Departamento de Corrección notifica salida de 14 confinados por vía ordinaria a través de programas de desvío

Catorce confinados, sentenciados por delitos no violentos, se reintegraron a la libre comunidad por la vía ordinaria, luego de cumplir con el reglamento existente que les concede este privilegio a través de programas de desvío, informó el secretario del Departamento de corrección y Rehabilitación (DCR).

Según explicó el funcionario, doce confinados cumplieron con los criterios establecidos por el programa de Pase extendido y otros dos con el mismo programa, pero con la modalidad de monitoreo electrónico. “Estos son casos que ya se encontraban en trámite de evaluación porque cumplieron con el Reglamento Núm. 8559 del Programa Integral de Reinserción Comunitaria (PIRCo), promulgado el 27 de febrero de 2015. Por tratarse de casos de delitos no violentos, no involucran víctimas directas, por lo que no fue necesario notificar a ninguna”, aseguró Rivera Juanatey.