Convocan a marcha por la apertura del Zoológico de Mayagüez

Lynette Matos, presidenta de la Fundación Salvemos el Zoológico, hizo un llamamiento a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que ofrezca la ayuda necesaria que no se le ha brindado desde el paso del huracán María, el 20 de septiembre de 2017.

“Ningún gobernante ha visitado el lugar, dialogado con el personal o, peor aún, no han comenzado las mejoras de los daños ocasionados”, dijo Matos, quien invitó a revisar el contrato del veterinario, al que se le pagan unas sumas de dinero que no van acorde con los servicios prestado, no cumple con la desparasitación, controles de natalidad y pruebas de tuberculosis, lo que pone en riesgo la salud de los animales y del personal.