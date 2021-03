Contrato de Luma Energy con AEE será responsabilidad de Pierluisi, dice presidente de la Cámara

El presidente de la Cámara de Representantes , Rafael Hernández Montalez, dijo que el gobernador Pedro Pierluisi no podrá evadir su responsabilidad por el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que describió como perjudicial para el pueblo de Puerto Rico .

El legislador dijo que el hecho de que se haya firmado este contrato en junio de 2020 , bajo la gestión de Wanda Vázquez no le quita responsabilidad a Pierluisi .

“Eso no significa que se va a desvincular del resultado final con solo decir que él no firmó el acuerdo”, expresó. “(La AEE) es una empresa del pueblo puertorriqueño, a la que nosotros estamos obligados a defender como legisladores, en este momento histórico. Con las irregularidades que se dieron en la pasada administración, tenemos un deber de darle paso al análisis a la evaluación y llevarlo hasta las últimas consecuencias”.

“Hay una serie de irregularidades que uno no puede decir que son ilegales. No necesariamente los acuerdos son de beneficio para el pueblo. Al final, gobernador de Puerto Rico, este contrato es suyo y el pueblo le va a pasar la factura si usted no lo escucha”, subrayó el presidente de la Cámara baja.