Consejos para evitar que tu niño sea olvidado en el automóvil

1. Nunca dejes a los niños solos dentro o cerca de los autos, ni siquiera por un minuto, y cuando no haya nadie en el interior cierra el vehículo para que el menor no pueda abrir y entrar.

4. Pídale a su proveedor de cuidado infantil que lo llame de inmediato si su hijo no ha llegado a la hora programada. Si tu hijo no asistirá al cuido como es establecido debes llamar e informar al cuido. Si el niño no ha llegado al cuido a la hora acostumbrada y no han recibido llamada del padre o la madre o encargado, el personal del centro de cuido debería contactar a los padres de ese menor para velar que se encuentre bien.