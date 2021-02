Comité de campaña de Ricardo Rosselló devuelve dinero tras violar la ley

¿Cuáles fueron las multas?

Retiene información de donantes

El comité de campaña de Rosselló también deberá remitir al Departamento de Hacienda $21,373.83 correspondientes a donativos no reportados, cuyos donantes no fueron identificados; $106,379 correspondientes a donativos reportados, cuyos donantes no fueron identificados por el comité con toda la información requerida por la Ley 222; y $6,991.14 correspondiente al triple del valor de la propiedad adquirida con dinero proveniente de donativos que no fue entregada a la OCE.