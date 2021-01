Campaña de Ricardo Rosselló debe $206,669 en multas por violaciones al financiamiento de campañas políticas

El informe de la agencia señala que se registraron donativos sin reportar y hasta un supuesto donante que aseguró que no desembolsó dinero a la campaña del exmandatario, quien en 2019 tuvo que renunciar al cargo tras masivas protestas en su contra, por lo que al final no llegó a postularse para un nuevo término.

Además, las infracciones a la Ley 222 en las que incurrió el comité de Rosselló Nevares que incluyen ingresos no depositados en la cuenta bancaria, ingresos dejados de informar y una propiedad adquirida con fondos del comité que no fue devuelta y que no es especificada en la notificación.