Citan a presidente de LUMA Energy para rendir cuentas

El representante del Partido Popular Democrático Luis Raúl Torres , recordó que el presidente de LUMA Energy, Wayne Stansby, "tiene mañana una vista pública y si no comparece iremos al tribunal para que lo obligue a comparecer. Si no lo hace, entrará en desacato. Mañana a las 10:00 am están pendientes a la vista pública. Tendrá que explicarnos todo lo de sus empleados que envió a la industria privada y mostrar evidencias de que eso fue así".