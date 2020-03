Cámara aprueba el plebiscito del 3 de noviembre en Puerto Rico

A su vez, el portavoz de la minoría parlamentaria del partido popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez, expresó que “este no es el momento, este no es el proyecto y el propio PNP está consciente que este proyecto es un intento de levantar y sacar de los hogares a los estadistas a votar”. Mientras, el representante independiente Manuel Natal Albelo, acató esa opinión, sosteniendo: "Sí, por votos, una razón por la cual están haciendo esto".

El vicepresidente, José “Pichi” Torres Zamora, señaló que "si no es por la estadidad no llega el dinero para educación, no llega el dinero para salud, no llega el dinero para carreteras... es más fácil hacerle campaña en contra que hablar con sustancia y por qué queremos igualdad para todos los puertorriqueños".