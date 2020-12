Cierre de negocios y pérdida de empleos anticipa el Centro Unido de Detallistas en próxima Orden Ejecutiva

“Nos sorprende que en ningún momento se nos haya tomado en consideración. Somos la organización más importante del país, que representa al mayor sector comercial y nunca nos han pedido la opinión. Me intriga saber de dónde provienen las recomendaciones que le hacen a la Gobernadora. Los negocios que no estén cumpliendo con las ordenes ejecutivas, los que no cierran a las horas establecidas, al igual que los que permiten a personas fuera de su establecimiento bebiendo sin el uso de la mascarilla, deben ser castigados, porque atentan contra la salud del pueblo. La policía debe comenzar a ejecutar sus deberes y aplicar todo el peso de la ley a los irresponsables que han hecho que se castigue al comercio puertorriqueño. Siendo el líder de la organización más grande y longeva del país, solo siento dolor al pensar cómo se destruye la economía puertorriqueña y que los más afectados seamos los pequeños y medianos comerciantes”, expresó el líder del CUD.