Alcalde de Cayey advierte que es "inhumano" el regreso a clases en marzo

Regreso a clase escalonado

Aponte explicó que los estudiantes asistirán de forma presencial dos días a la semana, dependiendo de cada organización escolar. Habrá de 8 a 12 estudiantes por salón para garantizar el distanciamiento físico. El horario escolar culminará de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

El comedor escolar no será utilizado, por determinación del Departamento de Salud, se seguirá realizando "grab and go". Los padres, madres y encargados no podrán entrar a las escuelas y tendrán que esperar afuera por la toma de temperatura.