Acevedo Vilá reclama a la comisionada residente que evite que la Administración Trump apele el triunfo de Puerto Rico en el caso del SSI

“ La decisión de Boston del Viernes Santo es un triunfo para los puertorriqueño s, especialmente para nuestros viejos y viejas, pobres y la gente con impedimentos. Todo el mundo en Puerto Rico la está celebrando. Pero la propia Jenniffer González ha dicho que ahora hay que esperar a que la Administración Trump decida si apelará la decisión . No hay necesidad para esa espera. Jennifer González es la copresidenta del comité republicano de hispanos pro-Trump. Si la decisión de Boston es buena, l o que tiene que hacer la Comisionada es exigirle al Presidente y su Secretario de Justicia que no pidan la revisión del caso . Eso garantizaría los beneficios para miles de puertorriqueños,” puntualizó Acevedo Vilá.

•El Tribunal dedica una porción de su decisión para decir que el trato hacia los residentes a las Islas Marianas demuestra que el tratamiento hacia Puerto Rico es discriminatorio. Esto se debe a que las Islas Marianas y Puerto Rico son similares en cuanto al perfil de su población, el tratamiento contributivo y el bajo ingreso de sus respectivos residentes. Entiéndase, no es un asunto de estadidad. Islas Marianas lo recibien y NO son un estado. Es un asunto de discrimen particular hacia Puerto Rico.En escencia, el Tribunal federal de Apelaciones no se vio persuadido por los argumentos económicos traídos por el Gobierno Federal en cuanto a la “falta” de contribuciones de los residentes de Puerto Rico al Tesoro Federal y del problema de solvencia, que, según el Gobierno Federal, pudiese representar una decisión a favor de los puertorriqueños.