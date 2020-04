Primer Circuito de Apelaciones en Boston determina que los puertorriqueños tienen derecho al Seguro Social Suplementario

El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston confirmó la tarde del viernes una apelación inicial emitida por el juez Gelpí del Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico, mediante la cual se confirma la determinación de que excluir al puertorriqueño del Seguro Social Suplementario (SSI) no se puede utilizar para discriminar a los boricuas que residen en Puerto Rico u otras personas que son de otros estados pero que residan en la Isla.

Así lo explicó el Lcdo. José Enrico Valenzuela, quien en entrevista para Univision Puerto Rico indicó que "esto se da a raíz de una apelación que llevó el propio Seguro Social que perdió en el Tribunal del Distrito Federal, donde pretendía recobrar una cantidad que se le había pagado a un individuo que residía en Nueva York y que se había mudado a Puerto Rico y se le argumentó que por el hecho de vivir en Puerto Rico no era elegible".

“ El estatus territorial de Puerto Rico ha sido la causa de discriminen contra los ciudadanos americanos residentes en la isla al rebajar la ciudadanía americana a una de segunda categoría. La opinión del Primer Circuito de hoy confirma la decisión que anula la disposición de ley que permite que los americanos que residen en la Isla no cualifiquen para SSI prevaleciendo la decisión del Juez Gelpí en nuestra lucha por la Igualdad para Puerto Rico ya que no existe una razón racional para excluirnos. Hemos luchado por esto desde el Congreso y en el tribunal como amigo de la corte en apoyo de los residentes de Puerto Rico que no podían participar del programa meramente por su lugar de residencia.Una vez más validamos el acceso al programa y lo que esto representa para nuestras personas mayores en la Isla”, expresó González Colón.