Tiroteos en Old City y South Street se suman a otro fin de semana violento en Filadelfia

Entre la 1:30 y las 2 a.m. del domingo, un hombre de 41 años recibió cuatro disparos en las nalgas en la cuadra 3200 de Jasper Street en Kensington, y un hombre de 23 años recibió un disparo en la espalda en la cuadra 1000 de Easton Road en Cedarbrook. Ambos hombres fueron hospitalizados en condición estable. No se realizaron arrestos y la policía no dio a conocer ninguna información sobre lo que condujo a ninguno de los disparos.