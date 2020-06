"Tenga cuidado con lo que desecha": alerta por obstrucciones de drenaje en Filadelfia con mascarillas

"Por favor, no tire ninguno de estos artículos al inodoro", dijo el alcalde.



Si bien las obstrucciones de drenaje no son nuevas, la mayoría de las más de 15 ciudades contactadas por The Associated Press dijeron que se han convertido en un dolor de cabeza más costoso y lento durante la pandemia. Las personas que viven en sus hogares buscan alternativas al papel higiénico debido a la escasez ocasional, mientras intensifican los esfuerzos para desinfectar sus viviendas y a ellos mismos.