Sacerdote de Delaware enfrenta cargos de posesión de pornografía infantil en el extranjero

Sin embargo, los cargos revelados el miércoles no fueron la primera vez que McCandless estuvo en el radar. En 2010, el grupo de vigilancia del abuso sexual por parte del clero, Survivors Network of Those Abused by Priests, pidió su suspensión, diciendo que su nombre había aparecido en una demanda de abuso por parte del clero que involucraba a un niño de 14 años.