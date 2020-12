"Armado y peligroso": revelan más detalles del sospechoso de intentar secuestrar a dos mujeres en Cherry Hill

"Si alguien sabe quién es, no quiere tener la sangre de otra persona en sus manos si no se presenta, para que podamos saber y hacer lo que tenemos que hacer para sacarlo de la calle", dijo el jefe Monaghan.

Prevención en casa

Reduzca la posibilidad de ser atacado

Camine alerta y seguro

Qué puede hacer durante un robo



No resista.

Trate de no ser un héroe.

No tome ninguna acción que ponga en peligro su seguridad.

Siga las intrucciones del ladron, pero no ofrezca más de lo que le demande.

Si tiene que moverse, comuníquelo al ladrón.

Reasegure al ladrón que usted va a cooperar.