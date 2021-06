Policía expulsa a un grupo que realizó un "exorcismo por los árboles muertos" en tienda Home Depot

Uno de los pacientes en los experimentos era sensible a la presencia de árboles "hipnotizados" y se desmayó cuando entró en contacto con uno que le habían dicho que estaba "tratado", aunque no lo era. Anteriormente, el paciente no reaccionó a un árbol que había sido hipnotizado en secreto, según las prácticas curativas de Mesmer. La comisión real concluyó que el "fluido" de Mesmer era falso, pero los experimentos no examinaron seriamente la cuestión de si el mesmerismo podía curar a las personas.