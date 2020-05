Pensilvania ya permite algunos procedimientos dentales

El gobernador Wolf y la secretaria de salud Rachel Levine revisaron sus órdenes de cierre de negocios para levantar la prohibición de procedimientos dentales "no urgentes".

" Esto no es un regreso a la odontología de rutina ", afirmó Levine.La guía especifica que se debe seguir un nuevo protocolo en el caso de cada procedimiento para proteger tanto al personal de odontología como a sus pacientes. Los procedimientos deben llevarse a cabo " si un médico determina que la falta de tratamiento resultará en un daño irreversible para un paciente ", se lee en el comunicado.

· Los pacientes deben lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y usar una máscara cuando no se sometan a tratamiento.

"Queremos asegurarnos de que las prácticas dentales funcionen de una manera que proteja a todos los que trabajan en el consultorio dental, los pacientes y la comunidad", dijo Levine. "Si una práctica no cuenta con el equipo de protección personal adecuado para realizar los procedimientos, simplemente no pueden operar. Sin embargo, también nos damos cuenta de que no queremos crear necesidades adicionales de salud pública después de la pandemia relacionada con problemas dentales. Tomando las precauciones adecuadas, los dentistas de todo Pennsylvania pueden proporcionar los tratamientos de salud pública necesarios de una manera segura y efectiva ".