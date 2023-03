Nuevo programa devolverá miles de dólares a los residentes de Pensilvania

“Este será un gran paso adelante en nuestros esfuerzos para devolver la propiedad no reclamada a los residentes de Pensilvania lo más rápido posible”, dijo la tesorera Garrity en un comunicado de prensa. “Pennsylvania Money Match devolverá más dinero a las billeteras de los trabajadores de Pensilvania, donde pertenece. Muchas personas no saben que tienen propiedades no reclamadas, y deberíamos hacer que sea lo más fácil posible recuperar estos fondos donde pertenecen. En la economía actual, cada dólar extra puede contribuir en gran medida a ayudar a las familias a llegar a fin de mes”.