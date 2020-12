PennDot emite aviso por condiciones de tormenta invernal y anuncia restricciones en las carreteras

Bajo las restricciones de Nivel 1 , los siguientes vehículos no están permitidos en las carreteras afectadas:

· Tractores sin remolques · Tractores que remolcan remolques cerrados descargados o con carga ligera, remolques abiertos o remolques cisterna · Tractores que remolcan remolques tándem descargados o con carga ligera · Camiones de reparto de carga cerrados que cumplen con la definición de CMV · Vehículos de pasajeros (automóviles, SUV, camionetas, etc.) con remolques; · Vehículos recreativos / autocaravanas · Autobuses escolares, autobuses comerciales y autocares y motocicletas

En carreteras con restricciones de Nivel 3, no se permiten vehículos comerciales EXCEPTO remolques cargados con cadenas o dispositivos de tracción alternativos aprobados. Además, todos los autobuses escolares, autobuses comerciales, autocares, motocicletas, vehículos recreativos / autocaravanas y vehículos de pasajeros (automóviles, SUV, camionetas, etc.) que remolcan remolques no están permitidos en las carreteras afectadas mientras existan restricciones.