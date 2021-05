Logran contener incendio forestal en Pemberton, restricciones de etapa 3 en vigor y esto debes saber

A partir de las 8 a.m. del miércoles, el Servicio de Incendios Forestales de Nueva Jersey está implementando restricciones de incendios de la Etapa 3 para las siguientes áreas: Parque Estatal Allaire, Bosque Estatal Bass River, Bosque Estatal Brendan T Byrne, Parque Estatal Cheesequake, Parque Estatal Parvin y Bosque Estatal Wharton.

Esto cubre las áreas de cobertura de la División B y C.

Las restricciones de incendios de la etapa 3 significan lo siguiente:

-Todos los incendios en áreas boscosas estarán prohibidos a menos que estén contenidos en una estufa elevada que use solo propano, gas natural, gas o electricidad.

-No se permiten fuegos de carbón.

-No quemas agrícolas.

La División C es: condado de Atlantic, condado de Cape May, condado de Camden, condado de Cumberland, condado de Gloucester, condado de Salem (NOTA: el condado de Cape May está EXCLUIDO de las restricciones de la Etapa 3)