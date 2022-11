Esta es la mejor ciudad para jubilarse en Pensilvania, según U.S. News & World Report

Lancaster subió cuatro lugares desde su lugar en el No. 5 el año pasado debido a sus puntajes en la calidad de la atención médica para las personas mayores, las tasas impositivas y la felicidad de los residentes. Hubo algunos cambios notables entre las ciudades de Pensilvania: Harrisburg subió 11 posiciones desde el año pasado para llegar al No. 2, y York subió 12 posiciones para llegar al No. 5.