Red de tráfico movió 300 armas de fuego de Georgia a Filadelfia

Hasta el viernes, no había ningún abogado en la lista de los nueve acusados nombrados en la acusación, la mayoría de los cuales los registros judiciales figuraban bajo custodia federal en espera de la lectura de cargos y a quienes no se pudo contactar para hacer comentarios. Un abogado de Edwin Burgos se negó a comentar. Un abogado de otro acusado, Roselmy Rodríguez, no respondió a las solicitudes de comentarios. Tanto Burgos como Rodríguez se han declarado inocentes de todos los cargos.