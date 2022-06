“Esto fue discriminación racial en su peor momento”: Juez anula cargo de asesinato de un adolescente ejecutado en 1931

"Estoy feliz. Estoy feliz", dijo Carter. "No hay forma de que puedan traerlo de vuelta, pero que su nombre quede limpio de todo eso. Él no lo hizo. No hay forma de que puedas apuñalar a alguien 47 veces y no tener sangre", expresó al equipo de 6abc, socio editorial de Univision 65.