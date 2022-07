Pescador con arco captura una raya mariposa de tamaño récord en la bahía de Delaware

La bahía de Delaware está densamente poblada de rayas nariz de vaca y rayas del sur en mayo y junio, pero recibe un número cada vez mayor de rayas mariposa de cara a julio. La especie en forma de diamante se encuentra en los océanos cálidos de todo el mundo y también en los pozos de los estuarios. Tienen colas cortas y pequeñas que no poseen espina, lo que significa que no pican y no son una amenaza para los humanos.