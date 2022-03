Acosador de Snapchat: Hombre se declara culpable en caso de sextorsión a 15 víctimas

La investigación comenzó en octubre de 2020 cuando una víctima menor de edad acudió a la policía de Bensalem. Según una declaración jurada, Pisarkuk le dijo a una víctima en 2019: " Sé dónde vives. Sé dónde viven tus padres. Te mataré si no sigues mis instrucciones y no me escuchas".