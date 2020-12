“Siento que nunca me recuperaré por completo”, hispana sobreviviente de balacera comparte su testimonio

“Esto se está poniendo cada día peor ”, dijo Mildred Baez, madre de una sobreviviente de la violencia armada. Diamond Santiago, sufrió de un impacto de bala en mayo de 2015 cuando estaba con sus amistades en las afueras de una residencia al norte de la ciudad. No obstante, a pesar del tiempo, el sufrimiento para la familia, continua a flor de piel.

“Cada vez que pensábamos que ella estaba mejorando, volvió a caer mal de nuevo”, dijo Baez. Santiago tuvo que ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos, la más reciente en el 2020, 5 años posterior al incidente que les cambiaría la vida. “Ella me dijo, ‘Mami no te preocupes que por ti lo voy a hacer y eso es lo que me daba ánimos de seguir, hasta hoy yo siento el dolor porque siento lo que ella pasó”.