¿Necesitas dinero? Hay $4 mil millones disponibles para reclamar en Pensilvania

El dinero llega a la Tesorería de Pensilvania como propiedad no reclamada de acuerdo con la ley de propiedad no reclamada del estado, que exige que las empresas envíen la propiedad a la Tesorería después de un período de tiempo específico, generalmente tres años. La propiedad no reclamada puede incluir cosas como cuentas bancarias inactivas, cheques sin cobrar, acciones olvidadas, pólizas de seguro, propiedad tangible como el contenido de cajas de seguridad abandonadas y más.