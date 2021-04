Los buzones de votación por correo ya están disponibles para las elecciones primarias de mayo en Filadelfia

Más de 365.000 habitantes de Filadelfia votaron por correo en la carrera presidencial del año pasado, lo que representa un poco menos de la mitad de la participación histórica de votantes. La participación suele ser menor en las elecciones municipales fuera de año como esta, y no está claro si veremos un aumento con la carrera del fiscal de distrito impugnado en la parte superior de la lista.

¿Aún no ha presentado su solicitud y aún desea votar con una boleta por correo?

Los votantes registrados pueden ir a la oficina de la Junta Electoral del Condado en la Sala 140 y solicitar, votar y devolver una boleta por correo, todo en la misma visita. La oficina está abierta de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

Las siguientes ubicaciones de buzones son accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Puede traer su propia boleta a cualquiera de estos lugares; no es necesario que encuentre la que se encuentra en su división de votación. Pero no puede entregarle la boleta de otra persona sin antes llenar algunos documentos. No cuente con que los funcionarios agreguen más buzones a la lista antes de las elecciones primarias.